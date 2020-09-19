المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة تواصل أعمالها بشمال سيناء

وأعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة فى شمال سيناء، أن المبادرة بدأت أمس وتستمر حتى يوم 31 ديسمبر القادم، موضحا أن هدف المبادرة الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للأمراض المزمنة، وتقليل نسبة الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم الخدمة الطبية وصرف الأدوية لجميع المواطنين وكذلك المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحى.

من جانبها، أكدت الدكتورة انتصار سرى منسق عام المبادرة، بعد متابعتها فى عدة أماكن من أمام المساجد وفى المراكز والنقاط الطبية المحددة لها، أن المبادرة تشهد إقبالا من المواطنين خاصة كبار السن والمسجلين لدى قاعدة بيانات مبادرة 100 مليون صحة بالإصابة بارتفاع فى نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

ونوهت بأن المتابعة مستمرة لجميع مراكز ونقاط المبادرة لتحقيق المستهدف منها، حيث يتم اشتراك جميع الأطقم الطبية فى المباراة التى تستهدف جميع المواطنين من سن 40 عاما، وكذلك الفئة العمرية من 18- 40 عاما والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة، وأنه يتم تقديم الخدمة لجميع المواطنين عن طريق المراكز الحضرية علاوة على فحص وعلاج المواطنين مجانا بالمراكز الحضرية ومراكز الرعاية الصحية الأساسية بالمحافظة طوال أيام الأسبوع بما فيها يومى الجمعة والسبت.

بدوره، أضاف الدكتور حاسم حمدى، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، أن الإدارة بجميع أعضائها تقدم التوعية الصحية للمواطنين بخصوص المبادرة وتوضيح أهميتها فى الاكتشاف المبكر لمرضى السكر وارتفاع ضغط الدم وتحديد الزيادة فى مستوى الوزن والسمنة وصرف العلاج بشكل دورى.

ومن جهته، قال فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى، إن المبادرة تقدم التوعية الصحية للمواطنين بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لمرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم، كذلك تحديد زيادة مستوى الوزن والسمنة بالمراكز الحضرية بالمحافظة، وهى تأتى استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

وفى ذات السياق، تشارك مديرية أوقاف شمال سيناء فى المبادرة الرئاسية منذ البداية، حيث أعلن الشيخ محمد يونس مدير عام الأوقاف بالمحافظة عن مشاركة عدد 5 مساجد بمدينة العريش فى المبادرة، وهى مساجد : الدكتور إيهاب مجدب شعث بضاحية السلام، والنصر والإسراء بوسط مدينة العريش، وآل أيوب بشارع البحر، والمجمع الإسلامى بالمساعيد بالعريش، علاوة على قيام باقى المساجد على مستوى المحافظة بالإعلان عن المبادرة وأماكن تنفيذها من خلال مكبرات الصوت أثناء إقامة الصلوات اليومية وفى خطب الجمعة.