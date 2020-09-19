القوى العاملة: الأردن توقف الحجر الفندقى وتستبدله بالمنزلى الأربعاء المقبل

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، وفقا لبيان صحفى، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بعمان يشير إلى أنه اعتبارا من الأربعاء المقبل سوف يتوقف العمل بالحجر المؤسسى الفندقى، حيث سيفرض حجر منزلى، وعلى المسافر القادم التسجيل مسبقاً على منصة visit Jordan وتوفير فحص PCR بنتيجة سلبية.

وفى هذا الإطار كشف الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، عن أن وزير النقل الأردنى خالد سيف قرر ابتداء من 23 سبتمبر الجارى توقف العمل بالحجر المؤسسى الفندقى، حيث سيفرض حجر منزلى، لافتا إلى أن على المسافر القادم التسجيل مسبقاً على منصة visit Jordan وتوفير فحص PCR بنتيجة سلبية كما هو معمول به حالياً، وهذه المتطلبات مستمرة وضرورية ولا تهاون فيها.

وقال إنه سيتم فحص المسافرين عند الوصول إلى مطارات المملكة، وفى حال كانت النتيجة إيجابية - لا قدر الله - يعزل المسافر وتقدم له الرعاية الطبية، وفى حال كانت سلبية سيخضع للحجر المنزلى، أما القادم من دول ووجهات حمراء نتيجة فحصه سلبية يحصل على إسوارة إلكترونية فى المطار، ويحجر منزليا لمدة أسبوع، ويراقب الالتزام بالحجر من قبل الحكام الإداريين، والقادم من دول ووجهات صفراء نتيجة فحصه سلبية، يحجر منزليا أيضاً لمدة أسبوع، ويراقب الالتزام بالحجر من قبل الحكام الإداريين.

وحول المسافرين القادمين من وجهات أو دول خضراء قال: "ينتظرون فى المطار لحين ظهور نتائج فحصهم عند الوصول، ومن تكون نتيجته سلبية سيغادر المطار ويدخل إلى المملكة دون حجر منزلى ودون إسوارة إلكترونية".