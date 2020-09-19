مطار القاهرة: وصول وسفر 188 رحلة جوية على متنهم حوالي 20 ألف راكب

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم السبت، 95 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 9843 راكبا، كما يغادر المطار 93 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 10212 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر و الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من والي عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية و عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.