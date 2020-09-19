وافد جديد على السياسة.. كل ما تريد معرفته عن رئيس الوزراء الصومالي

بعد سحب الثقة وإعفاء رئيس الوزراء الصومالي من منصبه في يوليو الماضي، أعلن مكتب الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فارماجو، تعيين محمد حسين روبلي، رئيسا جديدا للوزراء، خلفا لـ حسن علي خيري الذي أُقيل بسبب خلافات مع الرئيس بشأن تأجيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في فبراير 2021.

من هو روبلي؟

رئيس الوزراء الصومالي الجديد، يعد وافدا جديدا على السياسة، حيث درس الهندسة المدنية وعمل في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

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خلافات حول السلطة

وقرار تعيين روبلي لم يكن مفاجئًا، خاصةً في ظل احتدام الصراع بين فارماجو، ورئيس الوزراء السابق، حسن خيري، ففى يوليو الماضي أعلنت الرئاسة الصومالية الموافقة على قرار البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الوزراء حسن علي خيري، وإعفائه من مهامه.

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نهاية مؤلمة

حجب الثقة عن خيري جاء بعد تقلده منصب رئاسة الوزراء منذ فبراير 2017 أى مايقرب من 3 سنوات، فهو رجل أعمال صومالي حاصل على الجنسية النرويجية، عرف بالعمل في المنظمات الإنسانية فقد شغل عدة مناصب في منظمة المجلس النرويجي للاجئين حتى أصبح عام 2011 المدير الإقليمي.

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فى عام 2014 أصبح خيري مديرا تنفيذيا لشركة "صوما أويل آند غاز" (Soma Oil and Gas) في أفريقيا، وهي شركة بريطانية خاصة تعمل لاستكشاف النفط والغاز في الصومال.

ويتجه الصومال ، الذي تعصف به حرب أهلية منذ عام 1991، نحو مفترق طرق، فقد تمكنت قوة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام التي تشكلت في 2017 من انتزاع السيطرة على أغلب مناطق البلاد من أيدي متشددين إسلاميين مما أتاح الفرصة لظهور مؤسسات سياسية هشة، وبدأ الصومال فى دعوة الشبان الذين تركوا البلاد للعودة إليها وتسارعت أعمال البناء في العاصمة.

كما شهدت العلاقات بين الحكومة الاتحادية وسلطات الأقاليم اضطرابات في ظل خلافات على السلطة والموارد.

ومن المرجح أن يرشح الرئيس نفسه لولاية ثانية عند إجراء الانتخابات التي سيتنافس فيها مع رئيسين سابقين على الأقل.