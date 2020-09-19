الحكومة: 80% نسبة تنفيذ شبكة المياه بمنطقة الوزارات بالعاصمة الإدارية

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على سير العمل في مشروعاتها المختلفة، في ضوء خطة الحكومة لبدء انتقال الوزارات والعاملين إلى مقارها هناك العام المقبل، وقد رافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو الوزارة والهيئة الهندسية، وشركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم الانتهاء بالكامل من خط المياه الرئيسي المغذي للمنطقة الاستثمارية، وجار إطلاق الكهرباء بالمحطة من خلال شركة العاصمة الإدارية الجديدة.



كما تم استعراض موقف محطة الرفع بمحطة مياه الشرب المغذي للعاصمة بمحطة القاهرة الجديدة، وبلغت نسبة الإنجاز بها 98%، وخطي المياه من محطة القاهرة الجديدة حتى العاصمة بإجمالي أطوال 32.5 كم، وتم الانتهاء منهما بالكامل، ومشروع الخزان الأوسطي سعة 125000م3، والمباني الملحقة به حيث تم الانتهاء منهما بنسبة إنجاز 95%، و60% على التوالي.

وأشار المهندس ممدوح عبد المطلب إلى الخطوط الناقلة للمياه من النيل حتى العاصمة الإدارية، وأنفاق الخدمات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتضمن 3 أنفاق لخدمات الكهرباء، ووصلت نسب الإنجاز فيها لمراحل متقدمة.

ونوه إلى أن نسبة تنفيذ شبكة المياه بمنطقة الوزارات بلغت 80%، ونسبة تنفيذ شبكة الصرف الصحي وصلت لـ 93%، وشبكة صرف المطر بنسبة 95%، كما تم توصيل الكهرباء لجميع مباني الوزارات.

كما استمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى عرض حول الموقف التنفيذي لأعمال شبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما في ذلك مسارات البنية الأساسية الرقمية بمختلف الأحياء، بما يدفع نحو إيجاد عصر جديد من العمل الحكومي الرقمي.