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تخلل اليوم الاحتفالي صلاة القداس الالهي، تلاه كلمة من نيافة الأنبا باخوم و التي عبر فيها عن امتنانه لله علي تحقيق المشروع الرعوي للعام الحالي وتحويل كل الكنائس إلي بيت الله من الحجر إلي البشر.
وفي نهاية الاحتفال ثم توزيع شهادات التقدير وتكريم كل المشتركين بالمهرجان والمجلس و الأب جورج و كل القائمين علي المهرجان، واختتم اليوم الاحتفالي بالبركة الختامية من نيافه الأنبا باخوم و التقاط الصور التذكارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا باخوم يترأس احتفال ختام فعاليات مهرجان فرح وعطاء بكنيسة السجود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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