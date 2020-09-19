مصدر حكومي: استثمارات رجال الأعمال السوريين في مصر آمنة

أكد مصدر حكومي أن استثمارات رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في مصر آمنة.

وأشار إلى أن مصر دولة مؤسسات وقانون وتحتضن الجميع، وأن مناخ الاستثمار في مصر يخضع لقواعد عامة وقوانين تتيح جذب الاستثمارات والإبقاء عليها داخل مصر في ظل مناخ آمن.

وأوضح المصدر أن الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية تحافظ على مناخ الاستثمار الآمن في كافة المجالات لدعم الاقتصاد المصري ، مشيرا إلى أن فرص جذب الاستثمارات في مصر تسير بمعدلات عالية بعد أن ثبت للجميع ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بمصر.