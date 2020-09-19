أكد مصدر حكومي أن استثمارات رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في مصر آمنة.
وأشار إلى أن مصر دولة مؤسسات وقانون وتحتضن الجميع، وأن مناخ الاستثمار في مصر يخضع لقواعد عامة وقوانين تتيح جذب الاستثمارات والإبقاء عليها داخل مصر في ظل مناخ آمن.
وأوضح المصدر أن الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية تحافظ على مناخ الاستثمار الآمن في كافة المجالات لدعم الاقتصاد المصري ، مشيرا إلى أن فرص جذب الاستثمارات في مصر تسير بمعدلات عالية بعد أن ثبت للجميع ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بمصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصدر حكومي: استثمارات رجال الأعمال السوريين في مصر آمنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.