الأرصاد : طقس الأحد معتدل نهارا والعظمى بالقاهرة 35

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وبحسب بيان نشرته هيئة الأرصاد، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، يسود طقس لطيف على شمال البلاد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال ساعات الليل.
كما توقعت الهيئة أن تكون الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة، كما تنشط على مناطق من جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتنشط غربًا.
وتوقعت سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية، وأمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:-
وحذرت الهيئة من الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى.
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