مدبولى يتفقد مبنى مجلس الوزراء ووزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية

وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء، استمع إلى شرح حول مكونات المبنى الذى يضم الدور الأرضى منه مكاتب الأمن وكبار الزوار ومنطقة احتفالات وقاعة الصحافة والمتحف والكافتيريا وملحقات قاعة التدريب.

ويحتوى الدور الأول على قاعة استقبال كبار الزوار، ومنطقتين إداريتين، وقاعة المؤتمرات، ومنطقة الخدمات، فيما يشتمل الدور الثانى على صالة لاستقبال كبار الزوار، ومنطقة المؤتمرات، ومكتب رئيس الوزراء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

أما الدور الثالث من مبنى مجلس الوزراء فيضم كلا من مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء، والقطاع المالى، وقطاع العلاقات الحكومية، ومنطقة المؤتمرات، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقطاع المجالس، وقطاع السياسات، ومكتب السكرتارية وقطاع المشروعات القومية، ومكتب الإعلام.

كما زار رئيس الوزراء مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأشار المسؤولون إلى أن الوزارة تقع على مساحة 13 فدانًا بما يعادل 55 ألف م2، تشغل المبانى منها 3.25 فدان، بما يعادل 13 ألف م2 بنسبة بنائية 24%، والباقى مسطحات خضراء ونوافير ومسارات حركة، ويتكون مبنى الوزارة من 2 بدروم ودور أرضى و9 أدوار بارتفاع 50م، وإجمالى خرسانات 55 ألف م3.