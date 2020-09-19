التعليم العالى تعلن تسجيل 110 آلاف طالب فى المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، المشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات، بلغ حتى الآن 110 آلاف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.
وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.
جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح الخميس الموافق 17 سبتمبر، وينتهى مساء الاثنين الموافق 21 سبتمبر الجاري.
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