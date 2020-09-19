الأب أنطونيوس غطاس يترأس اجتماع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية

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وحسب جدول اعمال الجلسة تمت انتخابات الأمانة الفرعية التى أسفرت عن انتخاب الأمين الفرعي للقاهرة الأب يوسف أسعد مدير سان جورج، وعن ممثلين القانونيين ماري ليزا زكي - مديرة سان جوزيف بمصر الجديدة و الأب فريد عطا - الممثل القانوني للمدارس البطريركية وعن مديرين المدارس صبحي شفيق -مدير العائلة المقدسة بحلوان وباسم وجيه -مدير الفرير باب اللوق .
وعن الشخصيات العامة سوزي رفلة عضو مجلس النواب، والمستشار مراد ماهر بمحكمة النقض، وعن العاملين إبراهيم خليل من العائلة المقدسة حلوان، و اختتم اللقاء بالصلاة و الصور التذكارية.
كان نيافة الانبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية قد ترأس احتفال ختام مهرجان خدمة فرح وعطاء بكنيسة السجود للأقباط الكاثوليك بشبرا، تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الاسكندرية للاقباط الكاثوليك.
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