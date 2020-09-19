الزراعة والتعاون الدولي يتفقدان المشروعات الزراعية الممولة من الجهات الدولية بالأقصر

رافق الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية، والدكتور على حزين، رئيس جهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، نيابة عن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال زيارتها للأقصر لتفقد المشروعات الزراعية الممولة من الجهات الدولية المانحة وبحضور المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

وقال موسى إن هذه الزيارة جاءت بناءً على دعوة من برنامج الغذاء العالمي لتفقد مشروعات تغير المناخ التي تم تنفيذها بالأقصر، وبدأت الجولة بزيارة المركز التدريبي ومحطة التعبئة والتغليف للحاصلات الزراعية البستانية التصديرية التابعة لجمعية "هيا" بعد إعادة تأهيلهما، ليمتد دورهما للمناطق المحيطة ويساهما في تحسين معيشة صغار المزارعين والمستثمرين، وتم تنفيذهما من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



وأضاف أنه تم أيضا زيارة مركز الاقصر التنسيقي الذي يعتبر إحدى الأدوات الهامة لتنفيذ أنشطة برنامج الغذاء العالمي في مصر، والذي أنشئ مؤخرا بناءً على اتفاقية وقعها وزير الزراعة مع مركز الغذاء العالمي.

من ناحيته، قال الدكتور على حزين، رئيس جهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، إنه تم زيارة مشروع ترشيد مياه الري بقرية البغدادي ومشروع تجفيف الطماطم الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، حيث يقلل الهادر ويحقق قيمة مضافة ويعظم العائد الاقتصادي من محصول الطماطم.

وأضاف حزين أن محافظات الصعيد تمتاز بإنتاج الطماطم المجففة شمسيا في فصل الشتاء، وقد تم تجهيز مناشر التجفيف بالمعدات اللازمة وكذلك تدريب السيدات والفتيات، بالإضافة إلى ربط المنتجين بالأسواق العالمية وتذليل العقبات التسويقية.

وأشار إلى أن المشروع ساهم فى زيادة قيمة الطماطم المنتجة بنسبة 100%، بالإضافة إلى توفير 200 فرصة عمل فى الموسم للسيدات الريفيات فى صعيد مصر.