انت الان تتابع تفاصيل خبر اللهم أرزقنا حسن الخاتمة.. تفاصيل وفاة شاب 22 عاماً أثناء صلاة العشاء في المسجد.. صور والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في مشهد لن يتكرر كثيراً نكشف لحضراتكم تفاصيل وفاة شاب في العقد الثاني من العمر أثناء أداؤه فريضة العشاء مساء أمس الجمعة، داخل قرية نيدة التابعة لمركز أخميم شرف بمحافظة سوهاج، وسط حالة من ذهول جميع المصليين، وبدأ العديد داخل المسجد يحاولون إفاقته ولكن إرادة الله قد نفذت، اللهم أرزقنا حُسن الخاتمة، أمين يارب العالمين.

وفاة شاب عشريني أثناء صلاة العشاء

فوجئ المصلون بعدم نهوضه من الركعة الثانية، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى أخميم المركزي، حيث تبين أنه قد توفي نتيجة سكته قلبية مفاجئة، ووقف الأصدقاء والأهل والمصليين في حالة ذهول من الوقف.

حيث تداول العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من أبناء المركز صور للشاب العشريني الذي يُدعى ” محمود مجدي” البالغ من العمر 22 عاماً ويعمل سباك، وذلك بعد انتشار خبر وفاته أثناء صلاة العشاء.

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ومن جانبه أكد أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الشاب الذي توفى كان يشهد له الجميع بحسن الخلق والسيرة الطيبة بين الناس، وتمنى العديدون أن يرزقهم الله حُسن الخاتمة، وأن يرضى الله عنهم، نسال المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.