طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحان فى أول أيام الدور الثانى

أدى 24 ألفا و934 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية "نظامى الخمس سنوات والثلاث سنوات"، اليوم السبت، الامتحان فى 4 مواد فترة أولى فقط، فى أول أيام الامتحانات التحريرية "الدور الثانى" للعام الدراسى 2019 /2020، والتى تستمر حتى 29 سبتمبر الجارى، داخل 424 لجنة سير امتحان.





وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم الفنى لشئون التعليم الفني، فى تصريح اليوم، إن امتحانات الدبلومات الفنية فى يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان. وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 5 حالات غش وحيازة محمول فى محافظة الفيوم وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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