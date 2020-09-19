مدبولى : منطقة الأعمال المركزية ستصبح علامة مميزة للعاصمة الإدارية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق لهما، خلال زيارتهم اليوم السبت، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، منطقة الأعمال المركزية.





وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء، شهد مدبولى والوفد المرافق، أعمال صب حوائط الدور L 45 من "البرج الأيقونى" أعلى برج فى إفريقيا، وأحد الأيقونات المميزة لمشروع العاصمة الجديدة، والذى يرتفع لنحو 385 مترًا، مشيرًا إلى أنه تم الوصول حاليا لارتفاع 220 مترًا، وهو ما يتخطى ارتفاع برج القاهرة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن منطقة الأعمال المركزية ستصبح علامة مميزة بالعاصمة الجديدة، بل ستكون مزارًا للمصريين، مكلفا الشركة الصينية المنفذة للمشروع بالانتهاء من كامل أعمال البناء الخارجى بالأبراج آخر أكتوبر 2021.

كما استمع رئيس الوزراء إلى عرض مُجمع للأعمال المنجزة فى مختلف مكونات منطقة الأعمال المركزية، من الدكتور عاصم الجزار، الذى أكد أن المشروع الحيوى فى قلب العاصمة الجديدة، تنفذ أعمال الإنشاء به شركة CSCEC الصينية، ويتم صب حوائط الدور L 45 منه اليوم، كما عرض موقف استكمال أعمال النجارة والتسليح للقواعد فى المراكز الخدمية والتجارية للبرج، والتى تم صب ما يمثل 43.5% منها.

واستعراض الموقف التفصيلى لتنفيذ كل برج من الأبراج الأخرى بالمنطقة على حدة من حيث معدل سير العمل، وما تم تنفيذه من أعمال صبة الخرسانة، وأعمال التأسيس، والأعمال الكهروميكانيكية، وأعمال تركيب الواجهات الزجاجية، وأعمال الحفر لأنفاق الخدمات، وكذلك الأعمال المتبقية والبرنامج الزمنى للانتهاء من هذه المشروعات.

وأكد رئيس الوزراء، على اعتزازه بهذا المشروع الذى يتم تنفيذه وفق أحدث النظم العمرانية ليشكل أيقونة العاصمة الجديدة، ويتيح فرص عمل تصل الى نحو 8 آلاف فرصة بنهاية العام، فضلا عن فرص تدريب وتبادل خبرات مع الجانب الصينى المنفذ للمشروع.

وأشاد بمعدل التنفيذ والتأكيد من جانب مسؤولى المشروع، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من 10 أبراج قبل نهاية العام، مشددًا على أهمية سرعة إنجاز هذا المشروع، مكلفًا بأن يتم الانتهاء من الأعمال الخارجية بجميع الأبراج بحلول 30 أكتوبر المقبل.