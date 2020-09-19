فيديو .. مفتى الجمهورية : استخدام النساء للعطور سلوك حضارى

وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد"، أن تعطر النساء يظهر السلوك الحضارى، ولكن يجب ألا يكون ملفتًا. وتابع: "يجب أن يكون هناك اعتدال لدى النساء فى استخدام العطور".

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