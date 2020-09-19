السلام_للسيسي_كمل_الشعب_معاك يتصدر تويتر .. ومغردون: شعبك في ضهرك

أعرب عدد كبير من مستخدمي "تويتر" عن دعمهم الكامل للرئيس المصري عقبد الفتاح السيسي في ظل الإنجازات التي يقوم بها في الفترة الأخيرة، والارتقاء بمصر لتعاصر الدول المتقدمة.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #السلام_للسيسي_كمل_الشعب_معاك، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.