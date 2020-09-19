الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب يناقش تحديات قطاع الأسمنت.. نهاية سبتمبر

​يعقد الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، اجتماعا في نهاية سبتمبر الجاري، لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، اجتماعا عبر تطبيق "زوووم" لمناقشة آخر المستجدات والتحديات التي يواجهها العاملين في قطاع الأسمنت بالمنطقة.

يشارك في الاجتماع الذي يترأسه عبد المنعم الجمل، رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، عددا من ممثلي المنظمات النقابية في عدد من الدول الإفريقية والعربية.

وأشار عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار التطورات الخاصة بشأن العاملين في قطاع الأسمنت، لاسيما بعد أزمة فيروس كورونا، ما تسببت فيه من تأثيرات على هذه الصناعة، مؤكدا أن هذا التأثير انعكس على العمال.

وأكد الجمل، أن قطاع الأسمنت شهد تراجعا ملحوظا في الفترة الماضية ببعد توقف الأنشطة في عدد من الدول، خصوصا في عمليات التشييد والبناء بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهو ما ترتب عليه تأثيرات سلبية على العاملين في هذا القطاع.