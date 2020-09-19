لأول مرة تحت مظلة التأمين.. الرعاية الصحية: 1900 عملية جراحية و1500 قسطرة بمستشفى النصر خلال 14 شهرا

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجراء حزمة من الخدمات الصحية فائقة الدقة، تقدم لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك في تخصصات جراحات القلب والصدر وإصلاح العيوب الخلقية والقساطر القلبية المعقدة والدقيقة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، السبت، أنه تم إجراء جراحة قلب طارئة لمريض يبلغ من العمر ٦٧ عاما، حيث كان يعاني من انسداد شبه كلي في جزع الشريان التاجي الرئيسي الأيسر لمريض، منوهة إلى أن أشعة المريض كانت تشير إلى احتمال إصابته بكوفيد 19، ولكن كان لابد من إجراء العملية رغم كل الاحتمالات حتى لا يؤدي الانتظار إلى مخاطر على حياة المريض.

وأضافت أنه تم إجراء جراحة عاجلة لإنقاذ المريض بنجاح على يد الدكتور طارق رشيد، خبير القسطرة القلبية، والدكتور أحمد شبل، استشاري القلب والقسطرة التداخلية، وفريقهما الطبي المعاون، وبعد إجراء العملية تم التأكد من إصابته "كوفيد ١٩"، فيما تتم متابعة حالة المريض الصحية، وهو الآن بحالة جيدة.

وأشارت الهيئة إلى أن فريق جراحة القلب والصدر بقيادة الدكتور أمير البسطويسي وفريقه الطبي المعاون تمكن من إصلاح عيب خلقي معقد في القفص الصدري لشاب يبلغ من العمر ١٩ عاما، ووصلت نسبة الإصلاح إلى ٩٩٪ والحالة الصحية للمريض مستقرة الآن.

وكشفت الهيئة مؤخرا، عن نجاح أول عملية لاستبدال الصمام الأورطي بالقلب من خلال أحدث تقنية موجودة في ذلك المجال وهي تقنية التافي دون جراحة قلب مفتوح، وذلك لمريض يبلغ من العمر ٩٥ عاما، وذلك بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، وأجرى العملية الدكتور محمد إمام وفريقه الطبي المعاون، بمشاركة الدكتور ياسر الصادق، الأستاذ بمعهد القلب وخبير القسطرة القلبية، والاستشاري بمجموعة مستشفيات كليوباترا، وتعد هذه العملية من إنجازات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة لأنها أول عملية في هذا التخصص تتم خارج مستشفيات القاهرة الكبرى والإسكندرية.

وأكد الدكتور قطب السيد، مدير مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، نجاح فريق قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية في إجراء ٦ عمليات قسطرة دقيقة ومعقدة لمرضى الانسداد التام المزمن للشرايين التاجية CTO من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، وأجرى العمليات الدكتور طارق رشيد، خبير القسطرة القلبية، بمعاونة الدكتور أحمد شبل، استشاري القلب والقسطرة التداخلية، وفريقهما الطبي المعاون.

وأشار إلى تواجد الأستاذ دكتور طارق رشيد بالمستشفى بشكل منتظم لمناظرة حالات الانسداد المزمن للشرايين التاجية، الأمر الذي يوفر عناء السفر ومشقة انتقال المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل خارج المحافظة للحصول على الخدمة الطبية.

من جانبه، وجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الشكر لكل الفريق الطبي بمستشفى النصر باعتبارهم شركاء النجاح، لأنهم جزء عظيم من نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

وأكد حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية وسعيها الدؤوب إلى توفير كوادر طبية مؤهلة ومتخصصة لأداء أكبر العمليات، وخصوصًا العمليات المتقدمة والمعقدة والدقيقة والتي تتطلب مهارة في الإجراء، وذلك لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، ولا تقتصر الخدمة الطبية على مواطني بورسعيد فقط بل تمتد الخدمة لتشمل مدن القناة.

كما أكد أن البحث العلمي والتطوير المستمر والممارسة الإكلينيكية السليمة وفق أدلة العمل الاسترشادية المحدثة عالميًا، هو دستور عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتًا إلى حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على الانفتاح وتبادل الخبرات مع جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من التحديات والتغلب عليها، لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد حلم كل المصريين، الذي يتطلع إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيقه، ليوفر رعاية صحية جيدة متكاملة لكل المصريين على حد سواء، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الإنسان، وأحد أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تقدم كل أوجه الدعم لإنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، مستقبل صحة مصر.

يشار إلى أن عدد العمليات التخصصية التي أجريت بمستشفى النصر التخصصي وتتطلب مهارة لإجرائها بلغ 1466 عملية، كما تم إجراء 231 عملية متقدمة وكبرى وذات طابع خاص، فضلًا عن 216 عملية متوسطة وصغرى تم إجراءها بالمستشفى بإجمالي 1916 عملية، إضافة إلى إجراء 1500 قسطرة قلبية و300 جراحة قلب مفتوح، وذلك خلال الفترة من بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة حتى الآن.