داعية لنبذ التعصب..الإعلام الرياضى تحذر من التعرض للحياة الشخصية للرموز

دعت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى بالمجلس الأعلى للإعلام ، كل المعنيين بالعمل الإعلامى الرياضى (مقروء-مرئى-مسموع والصفحات الالكترونية) بضرورة العمل والتعاون على عودة الروح الرياضية والحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية ومتعتها التى تحفظ للرياضة المصرية مكانتها وتأثيرتها الإيجابية على قطاعات عريضة من المجتمع دون الانزلاق الى اثارة التعصب أو التشجيع على العنف وتعكير الأمن والسلم بين الجماهير ومخالفة القوانين ،وايضا التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية أو المشاركين فى المنافسات الرياضية.

ورصدت اللجنة مؤخرا بعض الخروقات لهذه المبادئ تتضمن فى محتواها خروجا عن القيم الرياضية الإيجابية التى تضع روح المتافسة فى خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.

و طالبت اللجنة بدعم الروح الإيجابية مع ختام الموسم الرياضى والكروى على وجه الخصوص ، والاستعداد لموسم جديد واستضافة مصر لكأس العالم لكرة اليد مع مطلع العام المقبل ،لافتة أنها ستواصل عملية الرصد لأى خروقات مستقبلية ورفع الأمر للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لاتخاذ العقوبات الواجبة لمنع هذه الخروقات واستعادة الروح الرياضية الحقيقية إلى مجتمعنا.