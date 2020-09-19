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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف نفقة المطلقة عن طريق المحمول من بنك ناصر.. الخطوات والإجراءات بالتفصيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة أخيرا وبفضل التكنولوجيا سوف يتم صرف نفقة المطلقة عن طريق المحمول من بنك ناصر ، إذ لا يخفى على أحد مشهد الزحام الشهري الشديد أمام فروع بنك ناصر لصرف النفقة الشهرية للمطلقات. وسوف ينتهي هذا التزاحم الذي – ولا شك – كان يثير مشاعر الشفقة الشديدة بداخل كل من يراه؛ حيث صدر حكم محكمة واجب النفاذ مؤخرا بذلك.
ويقوم بنك ناصر الاجتماعي بدوره الوطني شهريا من خلال صرف المعاشات و نفقات المطلقات بمبلغ مجمله سبعة وستين مليون جنيه مصري، للمستفيدين من المواطنين والمواطنات المصريات اللذين يصل عددهم لقرابة 400 ألف مستفيد عن طريق حصولهم على أحكام قضائية بذلك.
وتبلغ النفقة المستحقة من البنك مبلغا لا يتجاوز الخمسمائة جنيه مصري، وذلك حتى تتمكن الجهات التنفيذية من تحصيل مبلغ النفقة من الشخص الصادر ضده حكم النفقة.
خطوات صرف نفقة المطلقة من بنك ناصر عن طريق المحمول
- إبداء رغبة المطلقة في صرف نفقتها عن طريق المحمول، وذلك عن طريق ملء الاستمارة الخاصة بذلك في أي فرع من فروع الشركات المقدِّمة لخدمة المحمول، أو من خلال أي فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعي
- تقوم شركة المحمول بإرسال كود خاص بصرف النفقة شهريا، وتقوم الشركة بتغيير هذا الكود عند كل شهر للحفاظ على أموال المنتفعات من أي محاولة للاحتيال أو السرقة
- تقوم المنتفعة بصرف نفقتها من أحد فروع شركة المحمول بكل بساطة عن طريق تقديم الكود المرسل لها في رسالة sms دون الحاجة للتوجه إلى البنك كالمعتاد
- هناك مصاريف زهيدة جدا للانتفاع بهذه الخدمة؛ وهي تتمثل في جنيه مصري واحد لا غير عن كل مائة جنيه
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