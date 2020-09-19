نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 'الأعلى للإعلام': رصدنا خروقات لمبادئ الإعلام الرياضي.. وعقوبات رادعة للمخالفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أهابت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الاعلى للاعلام ،كل المعنيين بالعمل الإعلامى الرياضي: "مقروء، مرئي، مسموع، الصفحات الإلكترونية"، بضرورة العمل والتعاون على عودة الروح الرياضية، والحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية، ومتعتها التي تحفظ للرياضة المصرية مكانتها، وتأثيراتها الإيجابية على قطاعات عريضة من المجتمع دون الانزلاق إلى إثارة التعصب، أو التشجيع على العنف وتعكير الأمن والسلم بين الجماهير، ومخالفة القوانين، وأيضًا التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية أو المشاركين في المنافسات الرياضية.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنها رصدت مؤخرًا بعض الخروقات لهذه المبادئ، تتضمن في محتواها خروجًا عن القيم الرياضية الإيجابية، التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.

وأضافت اللجنة أنها تأمل أن يحرص للجميع على دعم الروح الإيجابية مع ختام الموسم الرياضي والكروي على وجه الخصوص، والاستعداد لموسم جديد، واستضافة مصر لكأس العالم لكرة اليد مع مطلع العام المقبل.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل عملية الرصد لأي خروقات مستقبلية، ورفع الأمر للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ العقوبات الواجبة لمنع هذه الخروقات، واستعادة الروح الرياضية الحقيقية إلى مجتمعنا.