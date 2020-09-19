استنكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، حديث وزير الخارجية التركى مع قناة CNN TURK والذى تضمن - من بين إشارات مختلفة - تناولا سلبيا حول ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالا بثورة 30 يونيو، بما يؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تماما للواقع بهدف خدمة توجهات أيديولوجية.





وأكد المتحدث الرسمى، فى بيان صحفى، اليوم السبت، الرفض الكامل لهذا النهج، منوها إلى أن الاستمرار فى الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية، وفى نفس الوقت بهذا القدر من التناقض، إنما يكرس افتقار المصداقية إزاء أى ادعاء بالسعى لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. مصر : تصريحات وزير الخارجية التركى تهدف لخدمة توجهات أيديولوجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.