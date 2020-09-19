إحالة البيطرى صاحب "جراحة الدجاجة" بالبحر الأحمر للتحقيق

قرر الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، إحالة الطبيب البيطرى "م.أ"، للجنة التحقيق، وذلك بعد إدعائه إجراء عملية جراحية دقيقة لدجاجة، وتركيب شرائح ومسامير لها، في عيادته الخاصة التي تقع في مدينة سفاجا بالبحر الأحمر.

وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، أنه بالبحث فى الواقعة تبين أن الجراحة لم تتم في عيادة الطبيب المذكور، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك سيتم مساءلة الطبيب البيطرى، طبقا للوائح والقوانين التى تحكم العمل النقابى، وفى حال ثبوت إدانته سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ويأتى ذلك ردا على ما أثير خلال الساعات الماضية، على المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى، حول إجراء طبيب بيطرى مصرى، لجراحة دقيقة لدجاجة بالبحر الأحمر، بعد سقوطها من أعلى سطح المنزل الذى يقيم به مالكها.