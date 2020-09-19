نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برئاسة وزير التعليم العالي.. المجلس الأعلى للجامعات: "شكرا سيادة الرئيس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه اليوم السبت 19-9-2020، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات وحضور السادة رؤساء الجامعات الحكومية، وذلك بمقر جامعة القاهرة.

في بداية الجلسة، عبر المجلس عن عظيم شكره وامتنانه للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتفضل سيادته بافتتاح المقر الجديد للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإضافة إلى عدد من المشروعات القومية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودعم سيادته اللامتناهي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يؤكد أن تطوير منظومة التعليم الجامعي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والدولة المصرية.

وخلال الاجتماع وافق المجلس على: