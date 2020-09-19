نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير بيلاروسيا وأسرته في ضيافة قصر الأمير بالمنيل في المقال التالي
وحرص السفير وأسرته على زيارة جميع سرايات المتحف متحف قصر المنيل حيث عبر عن استمتاعه بجمال وروائع الفنون الإسلامية والحديقة التاريخية للقصر.
وكما عبر عن انبهاره بعمارة القصر وصاحبه في الزيارة امناء المتحف كريم شعبان، وريهام عبد الحميد، ورحاب محسن حيث قاموا بشرح كل تفاصيل المتحف والقصر
وتعتبر تلك الزيارات من سقراء اللول للمعالم السياحية الثقافية تنشيط لهذا الفرع وهو سياحة المتاحف ومنها متحف قصر المنيل.
وفي نهاية الجولة وعد السفير سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة وأسرته، بمعاودة زيارة القصر مرات قادمة لما يحويه من تفاصيل نادرة، للفنون الإسلامية، حيث أنشأه الأمير إحياءً لهذا اللون من الفنون.
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