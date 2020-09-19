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سفير بيلاروسيا وأسرته في ضيافة قصر الأمير بالمنيل

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل قصر الأمير محمد علي توفيق بالمنيل، سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة وأسرته، في جولة سياحية للتعرف على معالم المتخف وتاريخه.


وحرص السفير وأسرته على زيارة جميع سرايات المتحف متحف قصر المنيل حيث عبر عن استمتاعه بجمال وروائع الفنون الإسلامية والحديقة التاريخية للقصر.


وكما عبر عن انبهاره بعمارة القصر وصاحبه في الزيارة امناء المتحف كريم شعبان، وريهام عبد الحميد، ورحاب محسن حيث قاموا بشرح كل تفاصيل المتحف والقصر
وتعتبر تلك الزيارات من سقراء اللول للمعالم السياحية الثقافية تنشيط لهذا الفرع وهو سياحة المتاحف ومنها متحف قصر المنيل.


وفي نهاية الجولة وعد السفير سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة وأسرته، بمعاودة زيارة القصر مرات قادمة لما يحويه من تفاصيل نادرة، للفنون الإسلامية، حيث أنشأه الأمير إحياءً لهذا اللون من الفنون.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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