نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إحالة البيطري مدعي "جراحة الدجاجة" بالبحر الأحمر للتحقيق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قرر الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، إحالة الطبيب البيطرى "م.أ"، للجنة التحقيق، وذلك بعد إدعائه إجراء عملية جراحية دقيقة لدجاجة، وتركيب شرائح ومسامير لها، في عيادته الخاصة التي تقع في مدينة سفاجا بالبحر الأحمر.
وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، أنه بالبحث فى الواقعة تبين أن الجراحة لم تتم في عيادة الطبيب المذكور، مشيرا إلى أنه بناءا على ذلك سيتم مسائلة الطبيب البيطرى، طبقا للوائح والقوانين التى تحكم العمل النقابى، وفى حال ثبوت إدانته سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
ويأتى ذلك ردا على ما أثير خلال الساعات الماضية، على المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى، حول إجراء طبيب بيطرى مصرى، لجراحة دقيقة لدجاجة بالبحر الأحمر، بعد سقوطها من أعلى سطح المنزل الذى يقيم به مالكها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. إحالة البيطري مدعي "جراحة الدجاجة" بالبحر الأحمر للتحقيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.