مركز زاهى حواس للمصريات ينظم زيارة لمنطقة آثار سقارة

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وقال الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الهدف من هذا البرنامج توعية الشباب بتاريخ مصر القديمة، ورفع الوعى الأثرى لدى طلاب المدارس والجامعات المصرية.
وأضاف الفقى أن الزيارة التى تأتى بالتعاون مع وزارة السياحة تهدف للتأكيد على الهُوية المصرية من خلال الإنجازات الكبيرة للمصريين القدماء فى كل المجالات.
وقدم الدكتور صبرى فرج، مدير عام منطقة آثار سقارة، شرحا لتاريخ وآثار المنطقة تناول فيه ابتكار المصرى القديم للبناء بالحجر ودور المهندس "إيمحتب" فى ذلك.
بدأت الزيارة بشرح عملى فى قاعة التهيئة المرئية على الماكيت المجسم لعناصر المجموعة الجنائزية للملك زوسر، ومشاهدة فيلم وثائقى لعالم الآثار الدكتور زاهى حواس.
وشملت الزيارة تفقد متحف إيمحتب والمجموعة الجنائزية للملك زوسر ومقبرة مريروكا صهر الملك تتى أول ملوك الأسرة السادسة ثم مقبرة كاجمنى ومقبر "نفر سشم بتاح" ثم المرور على الأهرامات والمقابر والسرابيوم.
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