صور .. السفير الأمريكى يزور إسنا والأقصر لتسليط الضوء على الشراكة مع مصر

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وانضم إلى جولة السفير المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى احتفالية تدشين محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمركز الأقصر، والتى تعمل على توفير خدمات الصرف الصحى لـ 330 ألف شخص فى محافظة الأقصر والقرى المحيطة لأول مرة.
وصرح السفير الأمريكى أنه "من خلال شراكتنا مع مصر، ساهمت الولايات المتحدة بنحو 3.5 مليار دولار لتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى لأكثر من 25 مليون نسمة فى جميع أنحاء مصر، ومن خلال هذه المحطة الجديدة لمعالجة مياه الصرف الصحى، تضمن الولايات المتحدة للجميع فى منطقة الأقصر إمكانية الحصول على خدمات صرف صحى ذات كفاءة عالية الآن وفى المستقبل بما فى ذلك 50 ألف من سكان الريف الذين سيتمكنون من الحصول على هذه الخدمات لأول مرة فى حياتهم".
وأوضح أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من مليار دولار لتحسين إنتاجية وتسويق الزراعة فى جميع أنحاء مصر، ويشمل ذلك إنشاء محطة التعبئة والتغليف فى إسنا والتى ساعدت أكثر من 5 آلاف مزارع على زراعة محاصيل أكثر قيمة وتمكينهم من مضاعفة دخلهم السنوى.
والتقى السفير الأمريكى فى إسنا بالمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة للتعرف على كيفية عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية معهم على ربط المزارعين بأسواق التصدير، وتوظيف طلاب المدارس الزراعية، وتطبيق التقنيات والابتكارات الجديدة، كما زار الوفد مدينة إسنا التاريخية حيث تعمل الولايات المتحدة مع المنظمات المحلية لتحسين إمكانات المدينة للسياحة الثقافية.
ويحقق نهج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التوازن بين الحفاظ على التراث، والترويج السياحى، وتلبية احتياجات التنمية المحلية، وبما يضمن مشاركة أفراد المجتمع المحلى فى عملية التنشيط السياحى وجنى العوائد الاقتصادية.
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