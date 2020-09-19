الأعلى للجامعات يشكر الرئيس السيسى .. ويصدر قرارات جديدة

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه اليوم السبت 19-9-2020، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس، وبحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية، وذلك بمقر جامعة القاهرة.





فى بداية الجلسة، عبر المجلس عن عظيم شكره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتفضله بافتتاح المقر الجديد للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإضافة إلى عدد من المشروعات القومية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى ودعمه اللامتناهى لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى، والذى يؤكد أن تطوير منظومة التعليم الجامعى يأتى على رأس أولويات القيادة السياسية والدولة المصرية. وخلال الاجتماع وافق المجلس على: 1- خطوات تنفيذ المرحلة الثانية من تكليفات الرئيس بتطبيق الاختبارات الإلكترونية على جميع طلاب الجامعات. 2- زيادة أعداد المنح للحصول على درجة الماجستير، إلى 20 منحة والدكتوراه إلى 5 منح لطلاب دول حوض النيل، وذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة أعداد المنح المقدمة للطلاب المبتعثين من الدول الإفريقية الشقيقة وخاصة طلاب دول حوض النيل. 3- خطط تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالجامعات والمدن الجامعية للعام الدراسى 20/21. 4- استراتيجية تطوير برامج التعليم الجامعى لموائمة الوظائف المستحدثة والأكثر شيوعا حتى عام 2050. 5- توسيع تطبيق نظام التعليم الهجين ليشمل الطلاب المنتسبين. 6- معايير أفضل جامعة لاستقبال العام الدراسى الجديد وأفضل جامعة واجهت تداعيات فيروس كورونا وأفضل موقع إلكترونى لجامعة والمقدمة من الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى. 7- اللائحة الاسترشادية الموحدة (مرحلة البكالوريوس) لكليات الطب البيطرى بالجامعات الحكومية والبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعديلات التشريعية المرتبطة بهذا الشأن. 8- تشكيل لجنة وضع الامتحانات ولجنة تسيير ومتابعة الكنترول الخاص بالمسابقة المركزية والموحدة للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الثانوية (نظام الثلاث سنوات) ودبلوم المدارس الفنية (نظام الخمس سنوات ) ودبلوم المعاهد الفنية نظام السنتين بعد الثانوية للعام الجامعى 2020/2021. 9- تقرير اللجنة العليا للتنسيق ومراجعة مراحل التنسيق الثلاثة ونتائج تقليل الاغتراب. وقدم المجلس الشكر للدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا السابق، للدور الكبير الذى بذله خلال فترة توليه رئيس الجامعة، متمنين له التوفيق.

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