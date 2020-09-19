قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن العاصمة الإدارية الجديدة، واحدة من أكثر من 15 مدينة جديدة، هدفها استيعاب الزيادة السكانية، وزيادة الرقعة المعمورة فى مصر.





جاء ذلك خلال زيارته لمدينة "حدائق العاصمة"، حيث أشار مدبولى إلى أنها تعد إحدى المدن الجديدة التى تأتى كامتداد عمرانى لمدينة بدر، وتبعد عن العاصمة الادارية الجديدة بنحو 10 دقائق فقط. وأضاف مدبولى: "الدولة لما بتخطط بطريقة سليمة شكل الحياة بيبقى مختلف". وتابع: "حدائق العاصمة لم يصدر قرار جمهورى لها، لكن بدأنا فورا بها بتوجيهات الرئيس"، مشيرا إلى أن "الدولة تسعى لوقف البناء العشوائى، وحريصون كل الحرص على عدم تكراره الفترة المقبلة". وأضاف: "لو محتاجين مليون وحدة هنبنى مليون وحدة".

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