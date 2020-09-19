فيديو.. مدبولى: نقلة نوعية لشكل الحكومة عند الانتقال للعاصمة الإدارية

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد اليوم السبت، العديد من المبانى والمشروعات الجارى إنشاؤها بالعاصمة الإدارية، للتأكد من سرعة الإنجاز، فى هذا المشروع القومى العملاق.





وتابع: "تفقدنا العديد من مبانى الحى الحكومى، وشوفنا خلال الجولة النقلة الكبيرة النوعية، اللى هيكون عليها شكل الحكومة المصرية، اعتبارا من العام القادم عندما تتم عملية الانتقال".

وأضاف: "العاصمة الإدارية الجديدة نموذج وواحدة ضمن ما يقرب من 20 مدينة جديدة، يتم إنشائهم على نفس المستوى، وهدفهم استيعاب الزيادة السكانية، وزيادة الرقعة المعمورة من مصر، ونخطط وننمو بطريقة سليمة".

وواصل: "الدولة لما بتخطط بطريقة سليمة وبتنبى بطريقة سليمة، شكل العمران بيبقى مختلف، وطبيعة وجودة الحياة للمواطن المصرى بتبقى مختلفة، غير تماما النمو العشوائى اللى إحنا للأسف واجهنا فى مصر على مدار 4 عقود سابقة".

وبين مدبولى: "خلال سنة بالضبط هنكون انتيهنا من بناء 30 ألف وحدة سكنية للشباب ومحدودى الدخل فى مدينة حدائق العاصمة، وبدأنا فيهم من شهر أبريل الماضى، ونسبة الإنجاز تقترب 50%، وينتهى 30 يونيو 2021".

وقال رئيس مجلس الوزراء: "الدولة قادرة إنها تبنى أكبر حجم من الإسكان لكل المستويات وكل الفئات، وده توجيه الرئيس، ولو محتاجين نبنى مليون وحدة هنبنى مليون وحدة، وهو ده الهدف إننا من البداية بنبنى شىء مخطط، الخدمات بتاعته موجودة بطريقة سليمة".