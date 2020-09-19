الأعلى للجامعات : تطوير منظومة التعليم الجامعى على رأس أولويات السيسى

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه فى بداية الجلسة، عبر المجلس عن عظيم شكره وامتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتتاحه المقر الجديد للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإضافة إلى عدد من المشروعات القومية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ودعمه اللامتناهى لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى، والذى يؤكد أن تطوير منظومة التعليم الجامعى يأتى على رأس أولويات القيادة السياسية والدولة المصرية.

وخلال الاجتماع وافق المجلس على خطوات تنفيذ المرحلة الثانية من تكليفات الرئيس بتطبيق الاختبارات الإلكترونية على جميع طلاب الجامعات ، وأيضًا زيادة أعداد المنح للحصول على درجة الماجستير، إلى 20 منحة، والدكتوراه إلى 5 منح لطلاب دول حوض النيل، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس بزيادة أعداد المنح المقدمة للطلاب المبتعثين من الدول الإفريقية الشقيقة وخاصة طلاب دول حوض النيل.

كما وافق المجلس على خطط تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالجامعات والمدن الجامعية للعام الدراسى 20/21، إضافة إلى استراتيجية تطوير برامج التعليم الجامعى لموائمة الوظائف المستحدثة والأكثر شيوعا حتى عام 2050، وكذلك توسيع تطبيق نظام التعليم الهجين ليشمل الطلاب المنتسبين.

ووافق المجلس أيضًا على معايير أفضل جامعة لاستقبال العام الدراسى الجديد وأفضل جامعة واجهت تداعيات فيروس كورونا وأفضل موقع الكترونى لجامعة والمقدمة من الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى.

وشملت موافقات المجلس أيضًا على اللائحة الاسترشادية الموحدة (مرحلة البكالوريوس) لكليات الطب البيطرى بالجامعات الحكومية والبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعديلات التشريعية المرتبطة بهذا الشأن، وكذلك تشكيل لجنة وضع الامتحانات ولجنة تسيير ومتابعة الكنترول الخاص بالمسابقة المركزية والموحدة للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الثانوية (نظام الثلاث سنوات) ودبلوم المدارس الفنية (نظام الخمس سنوات ) ودبلوم المعاهد الفنية نظام السنتين بعد الثانوية للعام الجامعي 2020/2021، وأيضًا على تقرير اللجنة العليا للتنسيق ومراجعة مراحل التنسيق الثلاثة ونتائج تقليل الاغتراب.

وقدم المجلس الشكر للدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا السابق، للدور الكبير الذى بذله خلال فترة توليه رئيس الجامعة، متمنين التوفيق له.

وقدم المجلس الشكر للدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا السابق، للدور الكبير الذي بذله خلال فترة توليه رئيس الجامعة، متمنين التوفيق له خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق آخر، انتهى مكتب التنسيق من أعمال توزيع طلاب الثانوية العامة للمرحلتين الأولى والثانية وذلك فى ضوء شروط وقواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى والأعداد المقررة للقبول.

وشهدت هاتين المرحلتين ترشيح نحو 152304 طالبا خلال المرحلة الأولى، وتم ترشيح نحو 246727 طالبا خلال المرحلة الثانية، وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب فى المرحلتين نحو 399031 طالبا، وما تزال مرحلة استقبال الطلاب فى المرحلة الثالثة جارية، والتى تتضمن الطلاب الناجحين فى الدور الأول والطلاب الناجحين فى الدور الثانى، ومن المتوقع أن يتقدم فى هذه المرحلة نحو 190 ألف طالب.

وستوافي وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تباعا الإعلان عن أعمال المراحل الأخرى والشهادات المعادلة والشهادات الفنية.

ومن المتوقع إعلان نتائج تحويلات "تقليل الاغتراب"، خلال الأيام القادمة.