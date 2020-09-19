ناشد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بسرعة التقدم بأوراقهم لتقنين مخالفات البناء خلال الفترة المحددة للقانون. وقال رئيس الوزراء فى تصريحات على هامش تفقده العاصمة الإدارية الجديدة اليوم السبت: "أناشد المواطنين انتهاز فرصة المدة الخاصة بقانون التصالح وتقنين أوضاع المخالفات اللى تمت، وبتابع ببنفسى مع السادة المحافظين ، وأى قرار أحنا هنشوفه للتيسيير على المواطن فيما يخص الإجراءات الإدارية وأى شىء هنجده لصالح المواطن المصرى هناخده ولن نتردد فيه".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء عن التصالح بمخالفات البناء: سنتخذ أى إجراء نجده فى صالح... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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