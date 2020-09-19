كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن بدء العمل فى مدينة "حدائق العاصمة"، بالرغم من عدم صدور القرار الجمهورى الخاص بها، منوها بأن المدينة الجديدة هى امتداد لمدينة بدر الجديدة، وعلى بعد 10 دقائق من العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال رئيس الوزراء فى تصريحات على هامش زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة اليوم السبت: "بدأنا ومستنناش القرار، لأن دى توجيهات الرئيس أبداوا فورا فى تنفيذ هذه المشروعات".
وكشف رئيس الوزراء عن الانتهاء من تنفيذ 30 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى المدينة الجديدة، الدولة قادرة على إنشاء أكبر حجم من الإسكان لكل المستويات والفئات بتوجيهات من الرئيس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: بدء تنفيذ مدينة جديدة على بعد 10 دقائق من العاصمة الإدارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.