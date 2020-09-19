نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل يتابع تنفيذ المرحلة الأولى من ازدواج طريق قنا الأقصر الصحراوى الشرقى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية اليوم بدأها بمتابعة اعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق قنا الاقصر الصحراوى الشرقى بطول ٣٦ كم من مدينة طيلة وحتى محور قفط القصير والذي تبلغ تكلفته ٢٩٠ مليون جنيه.

حيث تابع الوزير اعمال تنفيذ المشروع الذي يشمل انشاء اتجاه جديد بعرض ١١.٥ متر ليصبح الطريق بعرض اجمالي ٢٣ متر بواقع ٣ حارة لكل اتجاه بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق الحالى الذي يبلغ عرضه ١١.٥ متر وذلك باستخدام معدات الصيانة الذكية.

أكد الوزير على أهمية استخدام هذه المعدات الحديثة في رفع كفاءة الطريق مشيرا إلى أن القيادة السياسية قد وجهت بالتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال وهو ما يتم تنفيذه حاليا حيث يتم استخدام ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الاسفلتية على البارد كما شدد الوزير على ضرورة الصيانة المستمرة لكافة هذه المعدات الحديثة.

في سياق اخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 87958 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 101772 حالة من ضمنهم 87958 حالة تم شفاؤها، و5733 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

