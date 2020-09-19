نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل يتفقد الأعمال النهائية لتنفيذ محـور قوص على النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولته التفقدية اليوم بعدد من محافظات الصعيد لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها وزارة النقل حيث تفقد الأعمال النهائية لتنفيذ محـور قوص على النيل بمحافظة قنا.

واوضح ان المحور تبلغ تكلفته الاجمالية 1.521 مليار جنيه ويبلغ طـوله 19 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حــــارة مـــرورية لكل إتجاه ، والذي يشتمل على عدد 30 عملا صنـاعيا( 15 كوبرى 15 نفق) منها عدد 6 كبارى رئيسية بتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوى الشرقى - نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعى القاهرة اسوان –الطريق الزراعي الغربي - السكة الحديد - الطريق الصحراوى الغربي) لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف وحيث بلغت نسبة تنفيذه 98.5 % ومن المخطط افتتاحه خلال الفترة القادمة.

واكد الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الصناعية بالمحور من كباري وأنفاق، وأنه جاري الانتهاء من أعمال الطرق بالمحور وأن تنفيذ كافة الاعمال تتم وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع اهمية المحور فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى والطريق الزراعى الشرقى بطريق (القاهرة – أسوان) الصحراوى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى (القاهرة – أسوان) شمال مدينة قوص بمحافظة قنا، بالإضافة الى أهمية المحور في تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة.