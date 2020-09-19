فيديو .. مدبولى : قريبا بدء مشروع لإنشاء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ستبدأ قريبا بإنشاء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فورا فى 50% من هذا العدد، ثم تنفيذ الـ50% الأخرى.





وفى تصريحات له خلال تفقده مدينة حدائق العاصمة، القريبة من العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح رئيس الوزراء، أن هناك مشروع آخر يغطى كل الطبقات الأخرى من المجتمع، مشيرا إلى أن وزير الإسكان سيعلن خلال الفترة المقبلة تفاصيل المشروع. وتابع: "إذا كان المواطن البسيط محتاج وحدة سكنية هنبقى قادرين كدولة نوصله، بالإضافة إلى المناطق المخططة التى سيتم السماح للبناء بها". وقال مدبولى: "كفانا بناء عشوائى، وغير منظم وغير مخطط، لأن ده كلف الدولة على مدار عقود الكثير، وأضاع أراضٍ زراعية هائلة، وشكل عمرانى كلنا منرضاش إن هو ده اللى يبقى موجود فى مصر، والدولة حريصة كل الحرص إن فى كل رقعة من أرض مصر، تمتد إليها أيادى التنمية والتعمير".

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