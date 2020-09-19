وزير النقل يتفقد الأعمال النهائية لتنفيذ محـور قوص على النيل بمحافظة قنا

واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولته التفقدية اليوم بعدد من محافظات الصعيد لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها وزارة النقل حيث تفقد الوزير الأعمال النهائية لتنفيذ محـور قوص على النيل بمحافظة قنا والذي تبلغ تكلفته الاجمالية 1.521 مليار جنيه ويبلغ طـوله 19 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حــــارة مـــرورية لكل إتجاه، والذي يشتمل على 30 عملا صنـاعيا (15 كوبرى 15 نفقًا) منها عدد 6 كبارى رئيسية بتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوى الشرقى - نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعى القاهرة /اسوان –الطريق الزراعي الغربي - السكة الحديد - الطريق الصحراوى الغربي) لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف وحيث بلغت نسبة تنفيذه 98.5 % ومن المخطط افتتاحه خلال الفترة القادمة.

واكد الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الصناعية بالمحور من كباري وأنفاق، و أنه جاري الانتهاء من أعمال الطرق بالمحور وأن تنفيذ كافة الاعمال تتم وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع اهمية المحور فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى والطريق الزراعى الشرقى بطريق (القاهرة – أسوان) الصحراوى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى (القاهرة – أسوان) شمال مدينة قوص بمحافظة قنا ، بالإضافة الى أهمية المحور في تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية بالمنطقة، وأهميته فى الحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية التى تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.

وأوضح الوزير، أن تنفيذ وانشاء هذا المحور يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل.

وأضاف أنه تم التخطيط لإنشاء 21 محورا جديدا على النيل تضاف على محاور وكباري النيل القائمة، بحيث تربط هذه المحاور شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى لعبور النيل فقط منها 13 محورا فى الصعيد بتكلفة إجمالية 19 مليار جنيه تم الانتهاء من تنفيذ 3 محاور منها عند مدن (بنى مزار – طما – جرجا) وجارى العمل ولأول مرة فى تنفيذ 9 محاور على النيل في الصعيد فى وقت واحد (عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان – الفشن - أبو تيج) ، لافتا الى أنه سيتم افتتاح 5 محاور خلال الفترة المقبلة ومن المخطط بدء العمل في إنشاء محور منفلوط في العام المالي 2021 /2022.