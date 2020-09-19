اصحى ليغفلونا .. صياد : مصر افتتحت مشاريع كبيرة خلال أزمة كورونا

وقال صياد: "الدولة المصرية عملت إيه فى سنة 2020، فى زمن الكورونا؟.. فى عز ما كل الدول كانت قافلة والاقتصاد كله بيقع.. الدولة المصرية كانت بتعمل افتتاحات بس".

وأضاف صياد: "لو حد قال إنك بتبالغ.. هقول له تعرف إن مصر افتتحت 25 مشروع كبير.. ومنها حى الأسمرات 3 لنقل الأسر فى العشوائيات إلى أماكن تليق بهم.. وكذلك مدينة بشاير الخير 3 فى الإسكندرية".

وتابع صياد أنه تم افتتاح "قصر البارون بعد تطويره وقلعة الصناعات النسيجية فى مدينة الروبيكى، ونفق الشهيد أحمد حمدى 2، ومحاور شرق القاهرة، وكذلك افتتاح مطارى العاصمة الإدراية الجديدة وسفنكس الدولى، وافتتاح الخط الثالث للمترو إلى محطة عدلى منصور، ومحور المحمودية الذى قضى على الزحام المرورى بالإسكندرية".

وأوضح أن ذلك يأتى إلى جانب التطوير فى العملية التعليمية، وكذلك افتتاح 3 جامعات عالمية، وهى العلمين والجلالة وجنوب سيناء، وكذلك مؤخرا افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.