المصريين الأحرار ينظم ملتقى توظيفى لأهالى المرج

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جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف اللواء موريس أنيس أمين الحزب بقسم المرج، وبحضور ممثلى الشركات وإدارة الموارد البشرية لتوفير وظائف "مهندسين معماريين، أمناء وعمال مخازن، موظفين خدمة العملاء، وعمالة بالعديد من سلاسل المطاعم".
كما استقبلت الأمانة، ما يزيد عن 100 شاب وفتاة تقدموا للوظائف الشاغرة، وباشر الفاعلية محمد أسامه مسؤول لجنة التنمية المجتمعية بالمرج وعضو اللجنة المركزية، مجدى طلعت مسؤول لجنة خدمة المواطنين بالمرج.
وشارك فى الفاعلية، من أمانة المرج : " كريم إبراهيم أمين الشباب، آمنة إبراهيم مسؤول لجنة التعليم، داليا فاروق أمينة المرأة، أسامه نصر أمين التدريب والتثقيف".
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