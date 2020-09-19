27 مصريا يزينون قائمة أوائل الثانوية العامة فى الكويت

واكتسح الطلبة المصريون المراكز الأولى فى شعبة العلمى، حيث جاء الطالب المصرى أحمد عبدالجواد محمد تونى بمدرسة السيف الأهلية الثانوية للبنين فى المركز الأول بمجموع 100%، تلاه حسين عبدالحكيم لبيب عبدالحكيم، مدرسة السيف الأهلية الثانوية للبنين المشتركة، بمجموع 100%، ومحمود سعد الششتاوى، مدرسة محمد عثمان الراشد الثانوية بمجموع 100%.

واحتل المركز الثانى مكرر بالنسبة لشعبة العلمى الطالب المصرى أحمد محمد عبدالقادر، مدرسة المباركية الثانوية، بمجموع 99.99%، تلاه الطالب زياد مصباح رمضان عبدالباقى، مدرسة المباركية الثانوية، بمجموع 99.99%، ثم محمد نادر على حسن، مدرسة المباركية الثانوية، بمجموع 99.99%، وندى أسامة عبدالرحيم الشيخ، مدرسة فية بنت عبدالمطلب، بمجموع 99.99%.

فيما احتل المركز الثالث أحمد عصام حسن جوده، مدرسة الإخلاص الأهلية الثانوية، بمجموع 99.98%، وإسراء أسعد أمين العريس، مدرسة عمرة بنت رواحة الثانوية، بمجموع 99.98%، ومحمد مصطفى خيرى مصطفى، مدرسة الإخلاص الاهلية الثانوية، بمجموع 99.98%، فى حين احتل المركز الرابع الطالب أحمد حمدى محمد حسن مصطفى، مدرسة عمرو بن العاص الثانوية، بمجموع 99.97%، وأحمد محمد محمود العدل، مدرسة المباركية الثانوية، بمجموع 99.97%، وعبدالله السعيد محمد منصور المرسى، مدرسة المباركية الثانوية، بمجموع 99.97%، فى حين حصل على المركز الخامس الطالبة أمينة رضا إبراهيم على إبراهيم، مدرسة أمة بنت خالد الثانوية، بمجموع 99.96%.

وبالنسبة للقسم الأدبى، حصل الطالب صلاح خالد محمد ذكى السيد، مدرسة أنس بن مالك، على المركز الأول بمجموع 99.80%، وإسراء نادى محمد عبدالمجيد، مدرسة أنيسة بنت خبيب الأنصارية، فى المركز الخامس بمجموع 99.30%، وفاطمة محمد عبدالمنعم عوف، مدرسة السفر الأهلية فى المركز السابع بمجموع 99.28%، ووليد خالد أحمد عبدالمجيد، مدرسة أحمد شهاب الدين، فى المركز الثامن بمجموع 99.25%، وهدى أحمد جوده أحمد، مدرسة الفروانية الثانوية، فى المركز التاسع بمجموع 99.22%.

وحصلت الطالبة شهد رمضان عبدالسلام، مدرسة النجاة الأهلية، على المركز الرابع عشر بمجموع 98.94%، ودنيا ايمن إسماعيل سيد، مدرسة الجيل الجديد الأهلية، على المركز الخامس عشر بمجموع 98.89%، وندى محمود طه الزمر، مدرسة الإخلاص الأهلية، على المركز السابع عشر بمجموع 98.8%، مريم محمد على عبدالطيف، مدرسة الفروانية الثانوية، على المركز التاسع عشر بمجموع 98.69%.