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موعد فتح قاعات الأفراح.. وسر غضب أردوغان.. نشرة أخبار دوت الخليج

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قدم موقع دوت الخليج الاخباري، نشرته الاخبارية التي تضم ابرز واهم الاخبار على مدار اليوم السبت، والعناوين:

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، السبت، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالسماح بإقامة الأفراح والمؤتمرات والمعارض وصلاة الجنازة بضوابط محددة في ظل جائحة ، وذلك بدءًا من بعد غدٍ، الاثنين.

وبحسب القرار، يسمح بإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المكشوفة بشرط ألا يزيد عدد الحضور على ٣٠٠ فرد.

ومهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم في جولته بالعاصمة الادارية الجديدة لنقل الموظفين الى الحي الحكومي قريبا وهذا بنقل مقرات 34 وزارة.

كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن التخفيض الذي اقرته وزارة الاسكان للتصالح علي مخالفات البناء في المدن العمرانية الجديدة ، حيث تصل نسبة التخفيض من 15الي 25 %.

واوضح الوزير ان المحافظات التي سيطبق فيها التخفيض هي 18 محافظة على مستوى الجمهورية، وهذا لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين واستصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض قيم التصالح طبقًا لما نص عليه قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

نشرت وكالة "رويترز" للأنباء تقريرا حول اعتزام فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية تقديم استقالته خلال شهر أكتوبر المقبل بعد اتهامه بالخيانة ما أدى لانزعاج تركيا واستياء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال التقرير إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن إستياءه من اعتزام فايز السراج تقديم الاستقالة، مؤكدا عاى أن أنقرة قد تجري محادثات مع حكومة الوفاق بشأن هذه المسألة في الأسبوع المقبل.

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على طمأنة مسئولي القلعة الحمراء بعدم رحيله أو حسم موقفه سوى مع نهاية دوري أبطال أفريقيا.

وقال فايلر خلال حديثه الودي مع مسئولي القلعة الحمراء أنه لا يلتفت للشائعات التي تحاصره طوال الوقت، واكد على انه يدرك جيدًا أن رأس ماله هو عمله وسمعته لذا لم يدخل في أي مفاوضات مع أنديه اخري خلال الفترة الحالية.

وضع الفنان الفنان حسن الرداد حدا للشائعات الاي زعمت انفصاله عن الفنانة إيمي سمير غانم، قائلا: «موضوع الشائعات ده محيرني جدا والموضوع بدأ من بعد ما رجعت من شهر العسل » واوضح أنه رد على الشائعة الأخيرة عندما وصل الأمر إلى أحد اقاربه فقرر أن يرد وينفي الشائعة.

وكان اخر ظهور لحسن الرداد مع ايمي سمير غانم في العرض الاول لفيلم "توأم روحي" وظهرا بشكل لا يدل على وجود اي مشاكل وينفي كل الشائعات، وعلق الرداد على احدى صورهم على انستجرام "وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة".

استقبل طاقم طائرة "مصر للطيران" ، المتجهة من القاهرة إلى لندن ، حالة ولادة مفاجئة لإحدى السيدات ، قبل ساعتين على هبوط الطائرة.

وقرر قائد الطائرة الهبوط الاستثنائي في مطار "ميونخ" على الرغم من خطورة الموقف ، حتى ينقذ الطفل والسيدة، ومنحت شركة مصر للطيران ، تذكرة طيران مجانية للمولود، مدى الحياة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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