نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يوضح آلية أخذ الغياب في المراحل الدراسية في المقال التالي
في سؤال وجهته الحملة لوزير التربية والتعليم: سيتم تطبيق أخذ الغياب على طلبة الثانوية أم سوف يطبق على جميع المراحل التعليمية الإبتدائي والإعدادي وجاوب وزير التعليم قائلا: نعم سيتم أخد الغياب بجميع المراحل التعليمية.
وحول نظام إمتحانات الثانوية العامة، سوف يتيح للطالب ثلاثه محاولات في الإمتحانات قال وزير التربية والتعليم: لم يتم أخذ قرار في هذا الشأن إلى الآن.
وحول مصير الدروس الخصوصية أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن السناتر التعليمية سيتم غلقها إلى أجل غير مسمى.
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