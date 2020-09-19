نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يوضح آلية أخذ الغياب في المراحل الدراسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت حملة معا نستطيع التعليمية بيانا صحفيا بعد التواصل بين الحملة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

في سؤال وجهته الحملة لوزير التربية والتعليم: سيتم تطبيق أخذ الغياب على طلبة الثانوية أم سوف يطبق على جميع المراحل التعليمية الإبتدائي والإعدادي وجاوب وزير التعليم قائلا: نعم سيتم أخد الغياب بجميع المراحل التعليمية.

‎وحول نظام إمتحانات الثانوية العامة، سوف يتيح للطالب ثلاثه محاولات في الإمتحانات قال وزير التربية والتعليم: لم يتم أخذ قرار في هذا الشأن إلى الآن.



‎وحول مصير الدروس الخصوصية أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن السناتر التعليمية سيتم غلقها إلى أجل غير مسمى.