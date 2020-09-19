3 أساقفة يحضرون مناقشة رسالة دكتوراه لمرتل كنيسة مار جرجس خماروية بشبرا 

شارك الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط البلد، والأنبا مكارى أسقف شبرا الجنوبية، والأنبا أنجيلوس أسقف شبرا الشمالية، فى مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالمعلم الباحث سعد بطرس مرتل كنيسة الشهيد مارجرجس بخمارويه بشبرا.





حملت رسالة الدكتوراه عنوان "بعض ألحان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومثيلاتها فى كل من الكنيسة الكاثوليكية، واليونانية والإثيوبية". وأقيمت المناقشة بقاعة المسرح بكلية التربية الموسيقية بالزمالك، التابعة لجامعة حلوان. وأشرف على الرسالة الدكتور يسرى حنفى حسين الحامولى، والدكتور داليا رفيق ديمترى، فيما ناقش الرسالة الدكتور نجلاء سيد عبد الحميد الجبالى، والدكتور داليا حسين محمد فهمى. واختتمت المناقشة بمنح درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف، مع التوصية بنشر الرسالة فى الكليات والمعاهد الأكاديمية.

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