شوط أول سلبي بين الأهلي والمقاصة في مباراة "التتويج" بالدورى العام

إنتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمقاصة المقامة حالياً بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز بالتعادل السلبي ، ويخوض الأهلي مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها.

بدأ الأهلي المباراة بنشاط ملحوظ والغى محمد الحنفي حكم المباراة هدف للأهلي سجله خالد أوتشو لاعب المقاصة بالخطأ في مرمى فريقه بدعوى أن الكرة كان ضربة حرة مباشرة ضد بادجي قبل أن يسجل أوتشو الهدف لكن محمد الحنفي ألغى الهدف بعد اللجوء لتقنية "الفار".

إزدادت المباراة سخونة وتألق محمد الشناوي بعدما أنقذ فرصة هدف مُحقق من إنفراد تام لعمرو مرعي ، وضغط المقاصة مرة أخرى مُستغلاً إنطلاقات محمد إبراهيم وميدو جابر ومرعي لكن الشناوي زاد عن مرماه ببسالة لينحصر اللعب مرة أخرى وسط الملعب وتقل الخطورة على مرمى الفريقين وفي الدقيقة 30 الغي الحكم هدفا سجله فوافي للمقاصة بداعي التسلل.

وأشهر محمد الحنفي بطاقة صفراء لعلي معلول للخشونة ، وقاد عمرو السولية هجمة خطرة للأهلي ومرر كرة طويلة لقفشة ولعب الأخير كرة جيدة إلى أجاي لكن الأخير سددها بشكل سيئ فوق العارضة ، وأنقذ ياسر ابراهيم كرة خطرة من عمرو مرعي وحاول الفريقين التسجيل قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، ياسر أبراهيم ، حمدي فتحي ، أيمن أشرف ، عمرو السولية ، بادجي ، قفشة ، على معلول ، جونيور أجاي ، جيرالدو ومحمد هاني ، فيما يلعب المقاصة المباراة بتشكيل ، مكوّن من: محمود حمدي ، أحمد محسن ، أحمد مودي ، محمد دبش ، عصام صبحي ، صلاح ريكو ، خالد أوتشو ، فوافي ، محمد أبراهيم ، ميدو جابر ، عمرو مرعي.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 72 نقطة، فيما يدخل المقاصة مباراة الليلة مُحتلاً المركز السابع برصيد 36 نقطة ، ولعب الأهلى 27 مباراة حقق الفوز فى 23 وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراة وحيدة وزار شباك المنافسين 63 مرة فيما استقبلت شباكه 8 أهداف، ليصبح المارد الأحمر الأقوى دفاعاً والأفضل هجوماً، أما المقاصة فخاض 27 مباراة وحقق 9 انتصارات و9 هزائم و9 تعادلات وسجل لاعبوه 37 هدفاً فيما ددخل 34 هدفاً مرماهم.

وتحمل مباراة اليوم المواجهة رقم 18 بعدما التقى الأهلى ومصر للمقاصة على مدار 17 مباراة سابقة، كان الفوز حليف الأهلى فى 12 مباراة، وفرض التعادل نفسه على 3 مباريات، فيما كان الفوز حليف المقاصة فى مواجهتين فقط.