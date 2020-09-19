دويلة الإرهاب.. تقرير يكشف احتضان قطر للقيادات الإرهابية| فيديو

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب، أن الدول العربية وعلى رأسها السعودية ومصر حاربت الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ولكن الدوحة وفرت لهم الملاذات الآمنة والظهور الإعلامي عبر شاشة الجزيرة، والمنصات القطرية الأخرى.
وأضاف التقرير أن قطر احتضنت القيادات الإرهابية التي دبرت أحداث 11 سبتمبر في أمريكا، وهو الإرهابي خالد شيخ محمد، وهو ما كشفه مركز أبحاث الكونجرس الأمريكي، ويعد الإرهابي خالد شيخ محمد مدبر أحداث 11 سبتمبر، وهو أحد المقربين من القيادات القطرية وعلى رأسهم وزير الأوقاف القطري، إضافة إلى احتضان قطر العديد من القيادات المتطرفة والإرهابية من مختلف الدول للتحريض ضد مصر ودول المنطقة.
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