الأنبا بولا يستقبل وفد المنظمة العالمية لخريجى الأزهر

استقبل الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، اليوم السبت، ￼￼وفد المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف "فرع الغربية" برئاسة الدكتور سيف رجب قزامل، رئيس فرع المنظمة والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا.





تناول اللقاء دعم أواصر المحبة والإخاء والتعاون المشترك، وتم الاتفاق على تنظيم لقاء فى أكتوبر المقبل يضم نخبة من الآباء الكهنة ورجال الأزهر بهدف مناقشة مسؤولية دور العبادة فى تنمية روح الانتماء. حضر اللقاء الشيخ عصام بكر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والشيخ محمد عويس مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى، والشيخ محفوظ المداح منسق عام وعضو المنظمة.

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