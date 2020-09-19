في عهد السيسي.. داليا زيادة: مصر حققت إنجازات ضخمة في حقوق المرأة والحريات الدينية

قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة انه على مدار فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي،

أن يغير الكثير في الطريقة التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع قضايا حقوق الإنسان، وهو في رأيي أكبر وأهم إنجاز، ومن علامات ذلك؛ أنه كان أول من يبادر ويصّر على جعل مسألة مكافحة الإرهاب حقا من حقوق الإنسان.

واكدت داليا زيادة أن الرئيس حل مأزقًا كان المجتمع الدولي قد وقع فيه في السنوات الأخيرة، بعد الانتشار الواسع للتنظيمات الإرهابية في العالم، من حيث المفاضلة بين حماية حقوق الإنسان، في مقابل اتخاذ كافة التدابير اللازمة ومنها العسكرية لمكافحة الإرهاب، وكان هذا منظورا خاطئا تمامًا كبل يد الدول بالقوانين والمواثيق الدولية في مواجهة الإرهاب والمنظمات الإرهابية التي لا يحكمها لا قانون دولي ولا ومواثيق.

وأكملت: أما النقطة الثانية الهامة جدًا، هو أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم قبل 6 سنوات، وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كأولوية مقدمة على الحقوق السياسية والمدنية، واعتمد ذلك منهجًا لإصلاح الخلل السياسي والحقوقي الذي كانت تعاني منه مصر، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي بشكل أبسط تتلخص في الحق في المسكن والرعاية الصحية والحياة الآمنة.

واوضحت داليا زيادة أن الوقت أثبت أن رؤية الرئيس السيسي كانت هي الأصوب، وتجلى هذا من خلال الأزمة العالمية الحالية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا ، والتي كشفت عن عوار شديد في منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لدى دول عظمى أعطت الأولوية لتمجيد وتقديس الحقوق المدنية والسياسية وأهملت جوانب محاربة الفقر والرعاية الصحية وتأمين حياة أمنة ومستقرة للمواطنين، وذلك في مقابل ما فعله الرئيس.

وأضافت أن مصر استطاعت أن تحقق إنجازات ضخمة في مجال حقوق المرأة والحريات الدينية وحرية العقيدة، يشهد لها العالم، وخرجت تقارير مهمة حول العالم، ومنها تقارير الخارجية الأمريكية السنوية، تتحدث عن الإنجازات المبهرة لقيادة الرئيس السيسي في مجال حقوق المرأة والحريات الدينية. وأذكر كلمة قالها أحد سكان المناطق العشوائية لحظة استلامه لشقة مفروشة في المدن الحديثة، حيث قال "أنا أول مرة أحس إني بني أدم"، ولو أن الرئيس السيسي لم يفعل سوى ذلك؛ لكفاه.

