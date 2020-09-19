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وأكدت السفارة فى بيان لها، أنها علمت بالواقعة يوم 16 سبتمبر باختطاف "سيبواتو كاتو حسين"، على يد مجهولين، مشيرة إلى أن الاختطاف حدث قبلها بيومين، أى فى 14 من نفس الشهر.
وعلى الفور أبلغت سفارة أوغندا السلطات المصرية المعنية، التى تعاملت مع الأمر بجدية، ومنذ هذا الوقت كان هناك اتصالا مباشرا ومستمرا مع السفارة، لاطلاعها على آخر المستجدات.
وأضافت السفارة، أنها تلقت مساء اليوم السبت، أخبارا من السلطات المصرية تفيد بإنقاذ سبواتو من خاطفيه وإلقاء القبض عليهم.
واختتمت السفارة البيان بتقديم الشكر للسلطات المصرية على الجهد والالتزام اللذين أسفرا عن إنقاذ حياة المواطن الأوغندى، ونشرت صور للمواطن من داخل السفارة بالقاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. سفارة كامبالا بالقاهرة تشكر مصر بعد إعادة مواطن أوغندى مختطف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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